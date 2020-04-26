Gümrükçü’den STK’lara teşekkür

Toplantıda, 23 Nisan kutlamaları, Ramazan Ayı’nın başlaması, koronavirüs ile mücadelede belediyenin hayata geçirdiği hizmetler, tarımsal üretimin desteklenmesi ve halkın refahı için ileriye dönük istihdam ve iktisadi alanlarda atılması gereken adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.



Sivil toplum kuruluşlarının gayret ve hizmetlerinin salgın sürecinde kamu kurumlarına çok büyük destek sağladığını ifade eden Gümrükçü, “Kentimizdeki STK’lar ihtiyaç duyduğumuz konularda bizlere destek olarak, gücümüze güç katıyorlar” dedi.