26.04.2020 - 00:01 |
Gümrükçü’den STK’lara teşekkür
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla gerçekleştirilen telekonferans toplantıda ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Toplantıda, 23 Nisan kutlamaları, Ramazan Ayı’nın başlaması, koronavirüs ile mücadelede belediyenin hayata geçirdiği hizmetler, tarımsal üretimin desteklenmesi ve halkın refahı için ileriye dönük istihdam ve iktisadi alanlarda atılması gereken adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Sivil toplum kuruluşlarının gayret ve hizmetlerinin salgın sürecinde kamu kurumlarına çok büyük destek sağladığını ifade eden Gümrükçü, “Kentimizdeki STK’lar ihtiyaç duyduğumuz konularda bizlere destek olarak, gücümüze güç katıyorlar” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.