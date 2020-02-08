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    08.02.2020 - 00:02 |

    Gümüş madalya

    Coordinat Yapı, törende gümüş madalyayla ödüllendirildi. Madalyalarını İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ilee TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan, kurucu ortaklar Caner Tan ile Onur Durmuş, mutlu olduklarını söyledi.

    Gümüş madalya

    Durmuş, “DRC Grup ve Coordinat Yapı firmaları olarak öne çıkarmayı planladığımız Coordinat markası ile birlikte, bu ödülü tüm arkadaşlarımızın adına aldık. Yeni yatırım ve projelere devam edeceğiz” diye konuştu. Can Tan da, ödülün kendileri için motivasyon olduğunu dile getirdi.

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