08.02.2020 - 00:02 |
Gümüş madalya
Coordinat Yapı, törende gümüş madalyayla ödüllendirildi. Madalyalarını İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ilee TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan, kurucu ortaklar Caner Tan ile Onur Durmuş, mutlu olduklarını söyledi.
Durmuş, “DRC Grup ve Coordinat Yapı firmaları olarak öne çıkarmayı planladığımız Coordinat markası ile birlikte, bu ödülü tüm arkadaşlarımızın adına aldık. Yeni yatırım ve projelere devam edeceğiz” diye konuştu. Can Tan da, ödülün kendileri için motivasyon olduğunu dile getirdi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.