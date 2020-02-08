Gümüş madalya

Durmuş, “DRC Grup ve Coordinat Yapı firmaları olarak öne çıkarmayı planladığımız Coordinat markası ile birlikte, bu ödülü tüm arkadaşlarımızın adına aldık. Yeni yatırım ve projelere devam edeceğiz” diye konuştu. Can Tan da, ödülün kendileri için motivasyon olduğunu dile getirdi.