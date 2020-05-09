Gün sayıyorlar!

Tüm yurtta olduğu gibi, Ege’de de kuaför ve güzellik salonları ile berberler tatlı bir telaş içinde. Hepsi, koronavirüs molasının ardından müşterileriyle buluşmak için gün sayıyor. Bunlardan biri de Bornova... İlçe genelinde bulunan 740 salonu açılış öncesinde dezenfekte edileceğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yaklaşık iki aydır kapalı olan işletmeler açılmadan önce ilk dezenfeksiyonu yapıyoruz. Ayrıca, maske, siperlik ve dezenfektan da dağıtmayı planlıyoruz. Her zorlukta Bornovalının yanındayız” dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde mağduriyet yaşayan esnaf grubunun başında berberler, kuaförler ve güzellik salonu sahiplerinin geldiğine dikkat çeken Başkan İduğ, “Bu işletmeler iki aya yaklaşan sürede büyük ekonomik kayıp yaşadı. Şimdi hızlı bir talep olacaktır. Bu nedenle ikinci bir dalganın yaşanmaması, bugüne kadar alınan tedbirlerin karşılığının olmasını çok önemsiyoruz. Umuyoruz kısa zamanda vaka sayılarının daha da düşecek ve normalleşme sürecinin artacak; buna bağlı olarak kahveler, lokantalar gibi diğer hizmet alanlarının da ticaret yaşamına dönecektir” diye konuştu.

Hazırlıklar devam ediyor

Salgın tedbirleri çerçevesinde uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağı açıklanırken, Çeşme ilçesindeki iş yerlerinde hazırlıklar başladı. Çeşme’deki 74 berber ve kuaför ile 3 güzellik salonunda temizlik çalışmaları başladı. Dükkânlarını 11 Mayıs’tan itibaren açak olan esnafın sevinci yüzlerinden okunuyorudu. Çeşme Belediyesi de, bu iş yerlerinin dezenfekte edileceğini açıkladı.

Merkezefendi’de hummalı çalışma

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan ve 11 Mayıs’ta yeniden hizmete girecek olan berber, kuaför ve güzellikler salonlarını dezenfekte ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu zorlu süreçte hizmete ara veren ve Pazartesi günü tekrar hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlanacak” dedi.