Gündem pazaryerleri

Sorun çözülecek

Pazartesi günleri Karaköy’de kurulan ancak salgın yayılma riski nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile faaliyette olmayan pazaryerinin durumu görüşüldü. Karaköy’de pazarın sokak içlerine yayıldığını ve bölge halkının da bu konuda şikayeti olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Çerçi, meclis olarak hem pazarcı esnafını hem de burada yaşayan vatandaşı mutlu edecek bir çalışmanın yapılacağını belirtti. Pazaryerlerinde alınacak tezgah tahsis kullanım ücreti de belirlendi.

Toplantıda görüşülen 2019 yılı faaliyet raporu; AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul, İYİ Parti ve CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyon üyeleri seçildi.