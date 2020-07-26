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    26.07.2020 - 00:02 |

    Gündemde sıfır atık vardı

    Gündemde sıfır atık vardı

    KÖRFEZ Belediyeler Birliği, 2020 Temmuz ayı olağan genel kurul toplantısı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in önderliğinde yapıldı. Görüşmelerde, 2019 yılı faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi ayrıca encümen üye seçimleri yapıldı. Sıfır atık projeleriyle ilgili belediyeler olarak yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

     

    Katı atık ve sıfır atık çalışmaları hakkında projelendirme çalışmaları yapmaya başlayan birlik, ayrıca encümen üye seçimleri yaptı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güven, Gömeç Belediye Meclis Üyesi Ali Yıldız, Havran Belediye Meclis Üyesi Şener Yağcı encümen üye oldu. Ayrıca, bütçe komisyonu da belirlendi.

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