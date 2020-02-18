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    HaberlerEge Haberleri Gündüz bakımevinin temeli atılıyor
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    18.02.2020 - 00:03 |

    Gündüz bakımevinin temeli atılıyor

    Gündüz bakımevinin temeli atılıyor

    Burhaniye’de önce eğitim vizyonuyla başlatılan yatırımlardan biri daha hayata geçiyor. Belediyenin girişimleri ve bağışçı Nur Çakıroğlu Albak’ın maddi destekleriyle yapılacak Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Bakımevi’nin temeli 21 Şubat günü törenle atılacak. 3-5 yaş arası çocukların eğitim göreceği tesis, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hizmet verecek. Özellikle tek maaşlı ailelere destek olacak.

    Gündüz bakımevinin temeli atılıyor

    Eğitim yatırımlarının, sosyal belediyeciliğin yapı taşlarından olduğunu ifade eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye’de bir ilk olacak. Annelerimiz çocuklarını güvenle bırakıp işlerine gidebilecek” dedi.

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