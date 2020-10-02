Gündüzleri modern geceleri ise ışıl ışıl...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki güzergâhta gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmasının ardından, aydınlatma işlemlerini de tamamladı. Yapılan çalışmalar sayesinde mevcut güzergâh, geceleri ışıl ışıl bir görünüme sahip oldu. Trafikte güven ve konfor da sağlandı. Başkan Cengiz Ergün, “Daha önce bakımsız ve kötü görünümdeki yol yapılan çalışmalarla estetik ve güvenli hale geldi. Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Kente değer katan projelerimiz sürecek” dedi.