08.08.2020 - 00:02 |
Güneş ile sahnede
Alternatif rock müziğin sevilen ismi Can Bonomo, pandemi nedeniyle ara verdiği canlı performanslarına Bodrum’un ardından bu akşam Çeşme Amfi Tiyatro’da, Kerki Solfej Yaz Konserleri kapsamında tekrar başlıyor.
Mart ayından itibaren girdiğimiz karantina sürecinde yeni şarkılar yazan ve son yayınladığı teklisi “Güneş” ile kısa sürede trend videolar listesinde yerini alan Can Bonomo, uzun bir aradan sonra dinleyiciler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan konserde sanatçı, “Güneş” şarkısını da ilk kez sahnede söyleyecek.
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