Güneş ile sahnede

Mart ayından itibaren girdiğimiz karantina sürecinde yeni şarkılar yazan ve son yayınladığı teklisi “Güneş” ile kısa sürede trend videolar listesinde yerini alan Can Bonomo, uzun bir aradan sonra dinleyiciler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan konserde sanatçı, “Güneş” şarkısını da ilk kez sahnede söyleyecek.