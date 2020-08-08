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    HaberlerEge Haberleri Güneş ile sahnede
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    08.08.2020 - 00:02 |

    Güneş ile sahnede

    Alternatif rock müziğin sevilen ismi Can Bonomo, pandemi nedeniyle ara verdiği canlı performanslarına Bodrum’un ardından bu akşam Çeşme Amfi Tiyatro’da, Kerki Solfej Yaz Konserleri kapsamında tekrar başlıyor.

    Güneş ile sahnede

    Mart ayından itibaren girdiğimiz karantina sürecinde yeni şarkılar yazan ve son yayınladığı teklisi “Güneş” ile kısa sürede trend videolar listesinde yerini alan Can Bonomo, uzun bir aradan sonra dinleyiciler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
    Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan konserde sanatçı, “Güneş” şarkısını da ilk kez sahnede söyleyecek.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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