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    HaberlerEge Haberleri ‘Güneşten daha çok pay almalıyız’
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    14.02.2020 - 00:02 |

    ‘Güneşten daha çok pay almalıyız’

    11-13 Mart arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı’ Basın ve Sektör Buluşmaları’nın İzmir ayağı, İzmir Ticaret Odası’nda yapıldı.

    ‘Güneşten daha çok pay almalıyız’

    Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir, “Bu konuda alınacak çok yolumuz var” dedi. İzmir Ticaret Odası İklimlendirme Komitesi Başkanı Lütfi Kılıç da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.

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