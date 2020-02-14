14.02.2020 - 00:02 |
‘Güneşten daha çok pay almalıyız’
11-13 Mart arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı’ Basın ve Sektör Buluşmaları’nın İzmir ayağı, İzmir Ticaret Odası’nda yapıldı.
Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir, “Bu konuda alınacak çok yolumuz var” dedi. İzmir Ticaret Odası İklimlendirme Komitesi Başkanı Lütfi Kılıç da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.