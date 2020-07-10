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    HaberlerEge Haberleri Güngen, Kara Liste’yle iddialı
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    10.07.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Güngen, Kara Liste’yle iddialı

    Güzellik sektörünün genç girişimcilerinden Neslim Güngen, bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdü.

    Güngen, Kara Liste’yle iddialı

    Müzik âşığı Güngen, ilk single’ı ‘Kara Liste’yle müzik dünyasına adım attı. Sözü Gökhan Şahin’e, müziği İrfan Özata’ya ait olan ‘Kara Liste’nin düzenlemesini Miraç Kutlu yapıyor. Mix’i Utku Ünsal, mastering’i Emre Kral tarafından yapılan hareketli şarkıya renkli bir de klip çekildi. Klip çekimlerinde 28 kişilik bir ekip görev aldı. Yönetmen koltuğunda Emrah Özbilen’in oturduğu klip, Neslim Güngen’in YouTube kanalında yayımlandı, 48 saat içinde 1 milyon görüntülemeye ulaştı. Neslim Güngen, dinleyicilerine sosyal medya üzerinden teşekkür etti. 

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