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    HaberlerEge Haberleri Güngören yenileniyor
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    04.09.2020 - 00:02 |

    Güngören yenileniyor

    Narlıdere Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından olan Güngören Caddesi’ni baştan sona yenilemek için harekete geçti.

    Güngören yenileniyor

    Kısa süre sonra başlaması planlanan proje kapsamında Güngören Caddesi’nin araç ve yaya yolları özel taşlarla yenilenecek. Dükkan ve bina boyalarıyla tabelalara standart getirilecek. Bazı ara sokaklar trafiğe kapatılarak, akışın hızlanması sağlanacak. Aydınlatma sistemleri, oturma grupları ve yeşil doku da modernize edilecek. Caddenin altyapısı da baştan sona yenilenecek. Pandemi koşullarına bağlı olarak ekim ayında başlaması planlanan çalışmalar birkaç ay içinde tamamlanacak. Cadde esnafına çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ali Engin, “Bu bölgenin sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması dükkan sahiplerinin ve yurttaşlarımızın yüzünü güldürecek. Ayrıca dışarıdan gelenler için de yeni bir çekim merkezi yaratmış olacağız” dedi.

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