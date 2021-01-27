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    HaberlerEge Haberleri Güngören’i tanıyamayacaksınız
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    27.01.2021 - 00:03 |

    Güngören’i tanıyamayacaksınız

    NARLIDERE Belediyesi, Güngören Caddesi’nde yayalaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddenin altyapı çalışmalarını tamamladı.

    Güngören’i tanıyamayacaksınız

    Narlıdere ekipleri de tretuar ve kaldırım taşı döşemelerine başladı. Yeşil dokuyu zenginleştirmek için cadde boyunca yer alacak olan Ficus Benjamin türü 80 ağacın dikimi yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında caddedeki ağaç sayısının dört kat artacağını belirten Başkan Ali Engin, “Güngören Caddesi ilçemizin en kalabalık esnaf ve yaya akışına sahip. Bu bölgenin sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması dükkan sahiplerinin ve yurttaşlarımızın yüzünü güldürecek. Çalışmalarımız sürüyor, daha modern, daha yeşil bir caddeyi halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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