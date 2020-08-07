Günlük bin 750 ton atık bertaraf edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dört günlük bayram tatilinde milyonlarca yerli turisti ağırladı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula’nın Akyaka mahallesinde nüfus oranı arttı. Büyükşehir, il genelinde bertaraf edilen atık miktarı 260 tonken, dört günlük tatilde bu rakam bin 750 tonu buldu. Atıklar, ilçe belediyeleri tarafından katı atık transfer istasyonlarına veya katı atık düzenli depolama sahalarına getirildi. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Yeşili ve maviyi gelecek nesillere bırakmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.