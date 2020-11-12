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    HaberlerEge Haberleri Güre’nin Sultanları çeyrek finale yükseldi
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    12.11.2020 - 00:00 |

    Güre’nin Sultanları çeyrek finale yükseldi

    Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası’nda, ICC Yatırım Sakarya Yükseliş’i 84-77 yenen Gürespor, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Çetin, “Anadolu’da kadın basketbolunun lokomotifi olan Gürespor’un artık bir kupa kaldırma zamanı geldi. Her maçı ayrı bir final olarak değerlendirip hedefe yürümek istiyoruz” dedi.

    Güre’nin Sultanları çeyrek finale yükseldi

    Gürespor çeyrek finalde C Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Antalya 07 Basketbol’la bugün yarı final vizesi alabilmek için mücadele edecek. Karşılaşma, Federasyon’un Youtube kanalı üzerinden canlı olarak verilecek.

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