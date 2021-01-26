Gürsel Aksel Stadı 1 yaşında

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan Gürsel Aksel Stadı’nın yıl dönümünü kutluyor.

26 Ocak 2020 tarihinde sarı kırmızılıların Beşiktaş’ı ağırladığı müsabaka ile kapılarını futbolseverlere açan stat, Göztepe’nin göçebeliğine son vermişti.

9 Eylül 2017’de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, adını Türkiye’nin modern statları arasına yazdırdı. 218 milyon 900 bin lira ihale bedelli muhteşem atmosfere sahip stat, sarı kırmızılı camianın 1978’de vefat eden efsane oyuncusu Gürsel Aksel’in ismini taşıyor.

Yapımına başlanmadan önce altyapı takımlarının idman sahası olarak kullanılan stat, İzmirspor’un maçlarına da ev sahipliği yaptı. 2004 yılında Fenerbahçe ile özel bir müsabakaya çıkan İtalyan devi Juventus da stadın olduğu topraklarda idman yapmıştı. İzmir’deki stat yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kalan Göztepe, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig’de ev sahibi olduğu bir maça Sakarya’da çıkmıştı. Ertesi sezon TFF 1. Lig’de boy gösteren Göz Göz, Manisa ve Bursa’da rakiplerini ağırlamış, Süper Lig biletini cebine koyduğu 2016-2017 futbol sezonunda çimlere Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda ayak basmıştı.

18 maç geride kaldı

Yeni stadında 18 Süper Lig maçına çıkan Göztepe, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 24 puanı hanesine yazdırdı. Stadına kavuşacağı günü bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar ise stadın keyfini çıkaramadı. Statta yalnızca 3 kez seyircisi ile buluşabilen sarı kırmızılılar, ilk müsabakada Beşiktaş’ı 2-1 yenerken, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve Medipol Başakşehir’e 3-0 kaybetti. Göz Göz, kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Çaykur Rizespor maçını ise koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynamıştı.

“Elinizi vicdanınıza koyun”

Süper Lig’de Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe, maçın hakemi Ali Şansalan ve VAR odasına tepki gösterdi.

Başkan Vekili Talat Papatya, birçok pozisyonda yanlış kararların verildiğini ve VAR’a dahi gidilmediğini söyledi. Taraftarın hayalleri, futbolcular ve teknik ekibinin de emeklerinin yok sayıldığını vurgulayan Papatya, “Maçtan sonra tüm programları, yorumcuları takip ettim.

Aynı film, aynı senaryo devam ediyor. Buna dur demek gerekiyor. Hakem üzerinden yapılan spekülasyonlar sonrası böyle hakemi sahada görünce insanın çıldırası geliyor. Ellerini vicdanlarına koysunlar. O kadar çok pozisyon var ki hangisinden başlayayım bilemiyorum. Halil’in penaltı pozisyonunu, diyelim hakem göremedi. VAR neden var? VAR odası gerekirse yabancı hakemlerden kurulsun. Burada futbol ikliminden etkilenmeyen insanlar VAR’da görev alsın” dedi.