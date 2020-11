Güvenli bir yuva

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek engelli erişimine uygun üç katlı binada 12 oda, kreş, yemekhane, etkinlik odası, mutfak, revir ve oyun parkı yer alıyor. Her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı, ayrımcılığa uğramış veya uğrama riski taşıyan, can güvenliği sorunu yaşayıp sığınma ihtiyacı olan kadınlara ve beraberindeki çocuklara güvenli bir ortam sunacak sığınma evinde psikolojik, hukuki, sağlık ve sosyal danışmanlık hizmeti de verilecek. Meslek edindirme kurslarına yönlendirilerek iş arama süreçlerine destek olunacak. her kadın ve çocuğunun çaresizlik ve yalnızlık yerine dayanışma duygusuyla karşılanacağı, güçlenerek yeniden yaşama dâhil olacağı bir yuvası olacağını söyleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Cinsiyet eşitliği sağlanmadığı ve kadına yönelik şiddet devam ettiği sürece ne toplum gerçek anlamda eşit olabilir ne de toplumsal şiddet ve çatışma son bulabilir” dedi.