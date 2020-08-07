Güvenli havuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, Çeşme Belediyesi ve İzmirli yatırımcıların ortaklığıyla Çeşme Alaçatı’da kurulan kentin en büyük su parkı, pandemi döneminde konuklarına güvenli eğlence imkanı sunuyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sıkı bir şekilde uygulandığı tesiste özel tedbirlerle ziyaretçi kabul edilirken, giriş ücretleri de ekonomik olarak toplumun her kesimine hitap edebilecek şekilde düzenlendi.

1 Temmuz’da açılan tesiste, şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası ile karşılaşmadıklarını belirten yetkililer, havuzların dezenfeksiyonuna büyük önem verdiklerini dile getirdi. Dünyanın sayılı kaydıraklarından SpaceRace’in büyük ilgi gördüğünü belirtti.

10 yaş üstüne girişler 80 lira

10.00 ile 18.00 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesise girişte ziyaretçilerin ateşi ölçülürken, 27 noktaya el dezenfektan ünitesi yerleştirildi. Günlük temizlenen ve özel olarak dezenfekte edilen havuzlarıyla ziyaretçi ağırlayan tesiste oturma ve güneşlenme alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-9 yaş grubundakiler 60 lira, 10 yaş ve üzerindekiler 80 lira giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor.