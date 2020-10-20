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    20.10.2020 - 00:02 |

    Güvenli hizmetin adresi Borsafe

    Güvenli hizmetin adresi Borsafe

    Bortar Grup’un şirketlerinden Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe faaliyetlerini sürdüren Borsafe A.Ş. TSE COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı. İş dünyasının her alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda sürdürülebilir değer yaratma vizyonu yola çıktıklarını belirten Borsafe Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Pandemi öncesinde de, kendi çalışanlarımızdan hizmet sunduğumuz paydaşlarımıza kadar, herkesin sağlığını korumak için gerekli önlemleri alma ilkesini uyguluyorduk. Belgeyi almaya hak kazanarak bu konuda sektöründe ilk ve tek firma olmayı başardık. Yenilikçi ve maliyet azaltıcı yöntemlerle, firmaların iş güvenliği ekipmanları ve kişisel koruyucu donanım ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bununla birlikte her türlü teknik bilgi ve desteği sağlayarak günün koşullarına uygun alınacak önlemlerle katma değer yaratıyoruz” diye konuştu.

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