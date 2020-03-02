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    HaberlerEge Haberleri Güvenli tatil için Türkiye’yi önerdi
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    02.03.2020 - 00:04 |

    Güvenli tatil için Türkiye’yi önerdi

    Güvenli tatil için Türkiye’yi önerdi

    İngiltere’de yayımlanan bir gazetenin, tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye’yi göstermesi, turizmciyi güldürdü.

    İngiltere’de yayımlanan bir gazetenin, yeni tip koronavirüs tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye’yi göstermesi, İngilizlerin gözdesi tatil kenti Muğla’daki turizmcileri mutlu etti. Doğal güzelliklerinin yanısıra üst düzey konaklama imkanıyla da çok sayıda yabancı turisti ağırlayan Muğla, geçen yıl yine en çok İngilizi misafir etti. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlara sahip kent, 2019 yılında yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650 turisti ağırladı.

    En popüler Marmaris

    Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Türkiye’de koronavirüse rastlanmamasının çok olumlu bir durum olduğunu söyledi, “İngilizler Türkiye’de her şeyi rahatça buldukları için yıllardır burayı tercih etmeye devam ediyor. Burada her türlü  izmeti, samimiyeti, iyi niyeti, güler yüzlü insan yapısını ve dostlukları buluyorlar” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de, “Sadece paskalya değil, bütün sezonu güzel geçiririz” diye konuştu.

    Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, İngiltere’deki en popüler destinasyonun Marmaris bölgesi olduğunu söyledi.  l DHA

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