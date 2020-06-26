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    HaberlerEge Haberleri Güvenli ulaşımın adresi minibüsler
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    26.06.2020 - 00:04 |

    Güvenli ulaşımın adresi minibüsler

    İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uguz, Menderes Küner Mahallesi’nde görülen koronavirüs vakalarının kaynağıyla ilgili minibüsçülerin işaret edilmesine tepki gösterdi.

    Güvenli ulaşımın adresi minibüsler

    İddiaların asılsız olduğunu, pandeminin başlangıcından itibaren dört aydır durak ve araçlarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Uguz, “Denetimsizce paylaşılan bu haberler gerçeği yansıtmıyor ve vatandaşı ürkütüyor. Ben de Küner Köyü’ndenim, karantina yok, sadece jandarma ikametgahı dışırıda olanların köye giriş çıkışlarını kontrollü sağlıyor. Bugüne kadar İzmir’de çalışan minibüslerde bir tane sorun yaşanmadı, bir çalışanımız dahi koronaya yakalanmadı. Güvenli ve huzurlu ulaşım yapmak isteyenler kesinlikle minibüslerimizi tercih etmeli. Dileyen vatandaşlar duraklara gidip hijyen çalışmalarını yerinde görebilir” dedi.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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