Güvenli ulaşımın adresi minibüsler

İddiaların asılsız olduğunu, pandeminin başlangıcından itibaren dört aydır durak ve araçlarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Uguz, “Denetimsizce paylaşılan bu haberler gerçeği yansıtmıyor ve vatandaşı ürkütüyor. Ben de Küner Köyü’ndenim, karantina yok, sadece jandarma ikametgahı dışırıda olanların köye giriş çıkışlarını kontrollü sağlıyor. Bugüne kadar İzmir’de çalışan minibüslerde bir tane sorun yaşanmadı, bir çalışanımız dahi koronaya yakalanmadı. Güvenli ve huzurlu ulaşım yapmak isteyenler kesinlikle minibüslerimizi tercih etmeli. Dileyen vatandaşlar duraklara gidip hijyen çalışmalarını yerinde görebilir” dedi.