Güvercin, pandemiye rağmen kanatlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen ve Belediye Başkanı Ömer Günel’in Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısı ile başlattığı 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, Omega Arena Ramada Resort Hotel’deki kokteylle devam etti.

Seslendirdiği şarkılar ile geceye renk katan Ferhat Göçer, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın kendi müzik yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. 2000 yılında düzenlenen yarışmaya katılıp ikinci olduğunu anlatan Göçer, “Bu nedenle benim için çok özel, 20 yıl aranın ardından tekrar aynı heyecanı yaşamak ve bu sahnede olmak benim için çok değerli. Bu yarışmayı tekrar Kuşadası’na kazandıran Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Televizyondan canlı yayın

“23’üncü kez Altın Güvercin’i kanatlandırıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyum” diyen Günel ise, “Bu konuda bizi yüreklendiren ve organizasyonun yaşama geçirilmesine ortak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na bir kez daha şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Türkiye’nin pop müzik alanında gelenekselleşmiş ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’i altı yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden kente kazandırdık. Bu yıl da zengin bir program hazırladık. Final gecemiz Halk TV’den canlı olarak yayınlanacak” ifadelerini kullandı. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın bu yıl pandemi nedeniyle kesintiye uğramasını istemediklerini ve sıkı önlemlerle üç gün olarak planladıklarını dile getiren Günel, şöyle devam etti:

800 kişilik sınır getirildi

“Altın Güvercin sevincini ve heyecanını, arzu eden tüm hemşehrilerimizin ve müzikseverlerin katılımıyla hep beraber yaşamak isterdik ancak her zaman dile getirdiğimiz gibi her şeyin başında sağlık geliyor. Bu nedenle yarışmamız kapsamında 2 bin 500 kişi kapasiteli Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da, Erol Evgin’in katılımıyla final gecemizi sosyal mesafe kuralı doğrultusunda 800 kişilik bir izleyici kitlesi ile sınırlandırdık. Öte yandan amfi tiyatroya girişte HES kodu bildirim zorunluluğu getirmek durumunda kaldık. Eğer pandemi sürecini yaşamasaydık Sokak Müzisyenleri Şenliği ile kentimize büyük bir renk ve canlılık katacaktık. Önümüzdeki günlerde yeni ve güzel sürprizler ile yeniden buluşacağız. Ekim ayında 1. Neopolis Taş Heykel Sempozyumu’nu düzenleyeceğiz.”

Kuşadası’nın uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi olduğunu sözlerine ekleyen Günel, “Hedefimiz Kuşadası’nı yeniden turizmin ve buna ek olarak kültür sanatın amiral gemisi haline getirmek. Nitelikli ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bunu başarma yolunda adım adım ilerliyoruz” dedi.

DÜNDEN BUGÜNE

Basın toplantısının ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Altın Güvercin’in düzenlendiği yıllara ilişkin fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi bir hafta süreyle gezilebilecek. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen; Bektaş Türk, Mihrican Yorulmaz, Çağatay Sükan, Ahmet Defne ve Mehmet Mat’a, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından teşekkür plaketi verildi.

KUSAV’a öncü

23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın altın sponsoru Eviz Yapı’dan Şakir Eviz ise, yaşadıkları kente ve Kuşadası Belediyesi’ne katkı sunmak için sponsor olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. KUSAV Başkanı Levent Köylü de, yarışma sayesinde kentin kültür, sanat ve tanıtım alanında önemli görevler üstlenen KUSAV gibi bir vakfa kavuştuğunu belirtti. Yarışmanın organizatörlerinden Ali Rıza Türker, Altın Güvercin’in 35 yıllık uzun bir serüven olduğuna dikkat çekti. Türk pop müzik dünyasına bu denli önemli katkıları bulunan bir organizasyonu yaşattığı için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

20 yıl önce ikinci oldu

2000 yılında Altın Güvercin’e katılıp ikinci olduğunu belirten Ferhat Göçer, “Burada, bu sahnede olmak benim için çok değerli” dedi.