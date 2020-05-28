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    HaberlerEge Haberleri Güzel sanatlar yerinde değişecek
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    28.05.2020 - 00:02 |

    Güzel sanatlar yerinde değişecek

    Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Balçova’daki Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarı binalarının tahliye edilmesi, yıkılması ve yerinde inşa edilmesine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya gelindi.

    Güzel sanatlar yerinde değişecek

    DEÜ Genel Sekreterliği’ne binaların yıkılması ve yerinde inşa edilmesine yönelik hazırlıkların hızla tamamlanması talimatını veren rektörlük, mimarı projelerin çizilmesi için de DEÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde akademisyenlerden oluşan bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı. Hazırlanacak mimari projenin ardından inşaatın hızlı şekilde başlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları söyledi:

    Temas noktası

    “Bu komisyonda GSF ile Devlet Konservatuvarımızdaki hocalarımız da yer alacağı için mimari proje, birimlerimizin ihtiyaçları ve taleplerini doğrultusunda şekillenecek. Balçova’daki yerleşkemizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de sanatın merkezi olmasını arzuluyoruz. Amacımız içinde derslikleri, atölyeleri, büyük bir sahnesi ve sergi alanı olan bir sanat kompleksini, kültür-sanat hayatına kazandırmak olacak. Burayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kentlerle bütünleşen üniversiteler vizyonuna uygun olarak, vatandaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir temas noktası haline dönüştüreceğiz.”

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