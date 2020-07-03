Güzelbahçe esnafına ‘nefes’ aldıran karar

Güzelbahçe Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, mülkiyetindeki iş yerlerindeki kiracılardan üç aylık kira ve salgın sürecinde faaliyetleri durdurulan tüm iş yerlerinden çevre, temizlik ve reklam ilan vergisi alınmamasına karar verdi.

Çabamız sürüyor

Salgında hayatını kaybeden vatandaş için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından söz alan Başkan Mustafa İnce, “Halkımızın sağlığı için büyük çaba ve özveriyle 7 gün 24 saat esasına göre çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 19 Mart ile 19 Haziran arasını kapsayan süreçte çevre temizlik ve reklam ilan vergisini almayacağız. Ayrıca belediyemizin mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerini üç ay erteliyoruz. Az da olsa esnafımız nefes aldırmış olacak” diye konuştu.