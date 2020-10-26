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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’nin en eski mahallesi yenileniyor...
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    26.10.2020 - 00:02 |

    Güzelbahçe’nin en eski mahallesi yenileniyor...

    Güzelbahçe’nin en eski mahallelerinden olan Atatürk Mahallesi çarşı ve meydanı yenileniyor. Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir, İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş ve Belediye Meclis üyeleri Atatürk Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi, projeyle ilgili bilgilendirme yaptı.

    Güzelbahçe’nin en eski mahallesi yenileniyor...

    Başkan İnce, “Esnaflarımızın dükkânlarının dış cephelerini yenileyip, dükkânları yeni bir görünüme kavuşturacağız. Cumhuriyet Meydanı’nı hem tören yapılabilecek hem de otopark alanı olarak kullanılabilecek bir duruma getiriyoruz” dedi.

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