Güzelbahçe’nin en eski mahallesi yenileniyor...

Başkan İnce, “Esnaflarımızın dükkânlarının dış cephelerini yenileyip, dükkânları yeni bir görünüme kavuşturacağız. Cumhuriyet Meydanı’nı hem tören yapılabilecek hem de otopark alanı olarak kullanılabilecek bir duruma getiriyoruz” dedi.