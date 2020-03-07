Güzelbahçe’ye ilk Mavi Bayrak

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ve Yardımcı Koordinatör Yetkin Karabinalı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’yi ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

Güzelbahçe’nin ilk defa ‘Mavi Bayrak’ almak üzere başvurusu yapılan ikinci liman halk plajı için son kontrolleri yaptıklarını söyleyen Doğan Karataş, “Yaptığımız kontroller sonucunda ‘Mavi Bayrak’ın kazanılmasıyla ilgili tüm gerekli sürecin tamamlandığı görüşüne varıldı” dedi. Başkan İnce, “25 metre genişliğinde, 130 metre uzunluğundaki Halk Plajımıza Mavi Bayrak kazandırdığımız için mutluyuz” vurgusunu yaptı.