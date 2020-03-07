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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’ye ilk Mavi Bayrak
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    07.03.2020 - 00:03 |

    Güzelbahçe’ye ilk Mavi Bayrak

    Güzelbahçe Belediyesi’nin, Siteler Mahallesi’ndeki ikinci limanda yer alan plaj için bu yıl yaptığı ‘Mavi Bayrak’ başvurusu olumlu şekilde sonuçlandı.

    Güzelbahçe’ye ilk Mavi Bayrak

    Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş ve Yardımcı Koordinatör Yetkin Karabinalı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’yi ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

    Güzelbahçe’nin ilk defa ‘Mavi Bayrak’ almak üzere başvurusu yapılan ikinci liman halk plajı için son kontrolleri yaptıklarını söyleyen Doğan Karataş, “Yaptığımız kontroller sonucunda ‘Mavi Bayrak’ın kazanılmasıyla ilgili tüm gerekli sürecin tamamlandığı görüşüne varıldı” dedi. Başkan İnce, “25 metre genişliğinde, 130 metre uzunluğundaki Halk Plajımıza Mavi Bayrak kazandırdığımız için mutluyuz” vurgusunu yaptı.

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