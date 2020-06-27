27.06.2020 - 00:01 |
Hadi Gaziemir bir, iki, üç...
Gazimerliler, belediyenin açık havada düzenlediği halk dansları, pilates, aerobik, danslı kardiyo ve steple adeta nefes alıyor. Kayıt gerektirmeyen etkinliklere katılmak isteyenler ekipmanlarını yanında getiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.