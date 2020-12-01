Hakem hatalarından usandık!

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u yenerek zirve takibini sürdürürken, Bucaspor As Başkanı Mehmet Sevinç, hakemlerin kendilerine karşı ön yargılı olduklarını söyledi. Sezon başından bu zamana kadar hakemlerin kendilerine karşı ön yargılı kararlar verdiğini belirten Sevinç, “Artık hakem hatalarını görmekten de konuşmaktan da gerçekten usandık. Verilmeyen penaltılarımız, yenilen gollerimiz derken rakiplerimizle ayrı hakemlerle ayrı mücadele içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. “Saha dışında da pozitif vakalar ile boğuşuyoruz” diyen Sevinç, “Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kadro kurmamız bir hayli güçleşti. Bir de buna hakemler eklenince canımız çok sıkılıyor” dedi. Yeşilyurt Belediyespor galibiyetini 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’a, Bucaspor taraftarlarına ve Buca halkına armağan eden Sevinç, şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını aktarıp, “Ben bu maçta da gördüm ki oyuncularımızın hepsi şampiyonluğa sonuna kadar inanıyor. Umarım sezon sonunda tüm Türkiye’ye kupamızla birlikte şampiyonluğu armağan edeceğiz ve Buca’yı ait olduğu yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.