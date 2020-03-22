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    22.03.2020 - 00:10 | | DHA AA

    Hala sokaklardayız

    Hala sokaklardayız

    İzmir’de, evde kalın çağrısına uymayanlar, meydanlar ve sahil şeridine çıktı. Açık havada olmanın sorun olmayacağını düşünen vatandaş, “Caddeler de sürekli temizleniyor” dedi.

    Bulaşma hızı yüksek olan koronavirüse karşı özellikle 60 yaş üstü vatandaşa yapılan evde kalın çağrısı ne yazık ki karşılık bulmuyor. Özellikle meydan ve sahillere akın eden kent sakinleri, banklarla çimlere oturuyor, temiz havada olmanın bir sorun yaratmaycağını dile getiriyor. Bu nedenle bazı kentlerde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, belediyeler tarafından sokaklardaki banklar kaldırılmaya başlandı. Bankların kaldırılmadığı İzmir’in Konak Meydanı’nda bulunanlarsa, “Her yerde sürekli temizlik var, içimiz rahat” ifadelerini kullandı.

    Kepenkler indi

    Açık alanlardaki kalabalıklara rağmen kentin normal zamanlardaki en yoğun noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kemeraltı Çarşısı’nda, sakinlik vardı. Bilinçli vatandaş, uzmanların önerileri doğrultusunda kişisel temizliğe dikkat edip kalabalık ortamlardan uzak durdu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, faaliyeti askıya alınan işletmeler dışındaki restoranlar, kozmetik, butik ya da teknolojik ürün satan dükkanlar da kepek indirdi. Açık olanlarsa müşterileri tek tek alıp sadece paket servis yaptıkları bilgisini verdi.

    Yarın kapılarını açıyor

    Kemeraltı’na gelenlerse, ilk kez bölgeyi bu kadar boş ve sakin gördüklerini belirtti. Esnaf ise siftah bile yapamamaktan yakındı. Pazartesiden itibaren dükkanlarını kapatabileceklerini dile getirdi. Tedbir amaçlı kapatılan Kızlarağası Hanı ise yarın yeniden kapılarını açacak.

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