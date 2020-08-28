BİST1.1090.90EURO8.68-0.17USD7.34-0.17ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Halayla ‘grev’ dediler
    ABONE OL
    28.08.2020 - 00:03 |

    Halayla ‘grev’ dediler

    Halayla ‘grev’ dediler

    İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ AŞ ve İZDOĞA AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.

    Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan sendika üyesi işçilere, basın açıklaması öncesi Kovid-19 salgını nedeniyle maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. İşçiler, sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekti. l AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Sıradaki Haber