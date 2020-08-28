Halayla ‘grev’ dediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ AŞ ve İZDOĞA AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.

Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan sendika üyesi işçilere, basın açıklaması öncesi Kovid-19 salgını nedeniyle maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. İşçiler, sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekti. l AA