85,65BİST1.1931.04EURO9.300.10USD7.93-0.04ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Halk Bakkalı hizmette
    ABONE OL
    19.10.2020 - 00:01 |

    Halk Bakkalı hizmette

    Halk Bakkalı hizmette

    EFES Selçuk Belediyesi’nin kadınların evde ürettikleri tarhana, erişte reçel, salça, meyve kurusu gibi ürünlerin yanı sıra Hopa’dan Karateke Köyü’ne, Tire’den Küçük Menderes Havzası’na kadar birçok bölgenin kooperatif ürününü satacağı Efes Tarlası Halk Bakkalı açıldı.

    Hedef iyi gıda

    Açılış kurdelesini üretici kadınlarla birlikte kesen Başkan Sengel, yerel üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi, “Esas amacımız kadınların evde üretmiş oldukları ürünleri tüketiciyle buluşturmak. Sağlıklı, iyi ve adil gıdaya herkes ulaşsın istiyoruz. Efes Selçuk’taki kadınlara Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin bütün azalarına, bizimle birlikte aynı anda hareket eden ve gönüllülük esasıyla çalışan kadınlara bu projeye destek verdikleri, üretime dâhil oldukları için teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde esnafla rekabet etmek gibi bir derdimiz yok. Bizim hedefimiz, sadece yerel üreticiye el uzatmak” diye konuştu.

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Sıradaki Haber