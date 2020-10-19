Halk Bakkalı hizmette

EFES Selçuk Belediyesi’nin kadınların evde ürettikleri tarhana, erişte reçel, salça, meyve kurusu gibi ürünlerin yanı sıra Hopa’dan Karateke Köyü’ne, Tire’den Küçük Menderes Havzası’na kadar birçok bölgenin kooperatif ürününü satacağı Efes Tarlası Halk Bakkalı açıldı.

Hedef iyi gıda

Açılış kurdelesini üretici kadınlarla birlikte kesen Başkan Sengel, yerel üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi, “Esas amacımız kadınların evde üretmiş oldukları ürünleri tüketiciyle buluşturmak. Sağlıklı, iyi ve adil gıdaya herkes ulaşsın istiyoruz. Efes Selçuk’taki kadınlara Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin bütün azalarına, bizimle birlikte aynı anda hareket eden ve gönüllülük esasıyla çalışan kadınlara bu projeye destek verdikleri, üretime dâhil oldukları için teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde esnafla rekabet etmek gibi bir derdimiz yok. Bizim hedefimiz, sadece yerel üreticiye el uzatmak” diye konuştu.