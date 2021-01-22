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    22.01.2021 - 07:00 |

    Halk Ege Et’in yeni şubesi Nazilli’ye

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlayan ve raflarında kooperatiflere yer veren Halk Ege Et şubelerinin 15’incisini Nazilli’de açtı.

    Halk Ege Et’in yeni şubesi Nazilli’ye

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlayan ve raflarında kooperatiflere yer veren Halk Ege Et şubelerinin 15’incisini Nazilli’de açtı. Küçük üreticilerin üretmeye devam etmesini teşvik eden, ithal değil yerli ürünlerin sofralarına ulaşmasını sağlayan ve özellikle kadın kooperatiflerinin ürünlerine raflarında yer veren Halk Ege Et, tüketiciler için güvenilir bir adres olmayı sürdürüyor. Halk Ege Et’i öne çıkaran unsurun ürün yelpazesindeki gıdaların yerli üreticilerden tedarik edilmesi olduğunu belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Bir çalışma yaparken en temel önceliğimiz halkın yararına ve uzun yıllar hizmete edecek işler olmasıdır” dedi.

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