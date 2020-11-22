‘Halk sağlığı önceliğimiz’

Tüm el sanatları, tiyatro, enstrüman, İngilizce, LGS hazırlık kursları, sportif faaliyetleri ile birlikte Engelsiz Yaşam Akademisi, Sevindik, Sümer, Merkezefendi, Akkonak, Gümüşçay, Servergazi mahallelerinde bulunan kadın çocuk yaşam merkezleri, Kent Tiyatrosu faaliyetlerine yıl sonuna kadar ara verildi. Başkan Şeniz Doğan, toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.