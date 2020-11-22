22.11.2020 - 00:03 |
‘Halk sağlığı önceliğimiz’
Merkezefendi Belediyesi, virüs salgınının yayılma riskine karşı toplum sağlığının korunması amacıyla eğitim, sosyal, kültür ve sanat ile birlikte sportif faaliyetlerine ara verdi.
Tüm el sanatları, tiyatro, enstrüman, İngilizce, LGS hazırlık kursları, sportif faaliyetleri ile birlikte Engelsiz Yaşam Akademisi, Sevindik, Sümer, Merkezefendi, Akkonak, Gümüşçay, Servergazi mahallelerinde bulunan kadın çocuk yaşam merkezleri, Kent Tiyatrosu faaliyetlerine yıl sonuna kadar ara verildi. Başkan Şeniz Doğan, toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.