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    21.01.2021 - 02:34 |

    Hamburg’dan yardım eli

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı afetzedelerle dayanışma ağına Hamburg Galatasaray Derneği 80 bin lira bağışladı

    Hamburg’dan yardım eli

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim depreminin ardından afetzedeler için başlattığı kampanyalara sivil toplum kuruluşlarının desteği sürüyor. Hamburg’da yaşayan ve Galatasaray’a gönül verenlerin katıldıkları kampanya ile Büyükşehir’in Uzundere’de depremzedelere tahsis ettiği konutlarda kalan depremzedelerin eşya ihtiyaçları karşılanacak.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret eden Hamburg Galatasaray Derneği İkinci Başkanı Önder Zeybek, “Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. 30 Ekim depremi için 80 bin lira topladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçtik ve onların desteğiyle şimdi Uzundere konutlarındaki depremzedelere bizim de bir faydamız olacak” dedi.

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