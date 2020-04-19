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    HaberlerEge Haberleri Hanri Benazus’a ‘Atatürk’ ödülü
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    19.04.2020 - 00:02 |

    Hanri Benazus’a ‘Atatürk’ ödülü

    Merkezi Amerika’da bulunan Atatürk Derneği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yılki Atatürk Ödülü’nü, Musevi asıllı Hanri Benazus’a vermeyi kararlaştırdı.

    Hanri Benazus’a ‘Atatürk’ ödülü

    1934 yılında Atatürk’un kucağında oturup masasındaki leblebilerini bitiren ve ismini duyup nereli olduğunu soranlara “Ben kendimi Türk gibi hissediyorum” diyen 91 yaşındaki İzmirli Hanri Benazus, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine yazdığı kitaplar ve özel Atatürk fotoğrafları koleksiyonu ile tanınıyor. Amerika Atatürk Derneği Kurucu Başkanı Hüdai Yavalar, Hanri Benazus’a gönderdiği mektupta, “Sizi Amerika’ya davet eder ve ödülünüzü burada takdim ederdik. Ancak yaşadığımız bu olağanüstü durum nedeniyle ödülünüzü size elden takdim etmektense posta ile ulaştırmaktan onur duyacağız. Ayrıca Derneğimizin büyük olasılıkla internet üzerinden düzenleyeceği törende bir konuşma yapmanız bizleri çok memnun edecektir” dedi.

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