Hanutçulara ödün yok

Bodrum, hanutçulara taviz vermiyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turistleri alışveriş için belirli dükkânlara götüren hanutçuların suç işlşediğini ve bunun cezasız kalmayacağını belirtti. Bu olumsuz davranışın esnafa yakışmadığını vurgulayan Aras, “Bodrum’un eski çarşısının giriş kapısı, Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize binbir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum’un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim” dedi.