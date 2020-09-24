Hareket vakti

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Uşak da, “Sıfır Emisyonlu Ulaşım Çalıştayı”, bisiklet turları, doğa yürüyüşü, uçurtma etkinliği, okçuluk akrobasi gösterisi ve daha birçok özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nuri Şeker Caddesi’nin Şeker Yolu kısmını bir gün için trafiğe kapatan Başkan Mehmet Çakın, “Hedefimiz, korna seslerinden uzak, hareketliliğin hayatımızın bir parçası haline geldiği, çevre dostu araçlarla kolay ulaşımın sağlandığı bir şehrin inşası” dedi.