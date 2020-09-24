BİST1.1030.59EURO8.980.07USD7.69-0.03ALTIN461.31-1.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hareket vakti
    ABONE OL
    24.09.2020 - 00:03 |

    Hareket vakti

    Hareket vakti

    Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Uşak da, “Sıfır Emisyonlu Ulaşım Çalıştayı”, bisiklet turları, doğa yürüyüşü, uçurtma etkinliği, okçuluk akrobasi gösterisi ve daha birçok özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Nuri Şeker Caddesi’nin Şeker Yolu kısmını bir gün için trafiğe kapatan Başkan Mehmet Çakın, “Hedefimiz, korna seslerinden uzak, hareketliliğin hayatımızın bir parçası haline geldiği, çevre dostu araçlarla kolay ulaşımın sağlandığı bir şehrin inşası” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar...

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Son dakika | Bakan Koca koronavirüs tablosunu aktif vaka sayılarımızda artış var diyerek duyurdu

    Son dakika | Bakan Koca koronavirüs tablosunu aktif vaka sayılarımızda artış var diyerek duyurdu

    Sıradaki Haber