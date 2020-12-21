Harikasın Kaf Kaf

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Şile Yıldızspor deplasmanına çıkan Karşıyaka, rakibini 2-0 mağlup etti. Anıl ve Hakan’ın golleriyle galibiyete uzanan Kaf Kaf, zirve rakipleriyle puanını eşitledi.

Karşıyaka oyuna hızlı ve istekli başladı. Rakibine ön alanda yaptığı baskıyla alanından çıkarmadı. Kaleci Erdoğan güven verdi. Defansın sağındaki Anıl’ı çok beğendim. Rakibin etkili oyuncuları Emre ve Muhammer bu kanattan ataklar geliştirmeye çalıştı. Hem bunlara geçit vermedi hem de hücum aksiyonlarında çok iyiydi.

Bu güzel oyununu 40. dakikada attığı golle taçlandırdı. Onur da defansif açıdan görevini yaptı. Defans merkezinde Cenk ve Metin Karşıyaka’nın en büyük güçleri. Kaliteleri, doğru savunma anlayışları ile rakibe geçit vermediler. Arif ve Muhammet Fatih, defansif orta alan görevlerini başarıyla yaparken Battal ise bloklar arasında serbest oynadı. Yoruluncaya kadar da görevini iyi yaptı. Hakan Kuş, Arda tarafından çok yakın markaj altındaydı. Mustafa Değirmenci sağadan Namık Barış soldan ataklar geliştirdiler.

45. dakikada Muhamet Fatih’in direkten dönen şutu da şanssızlıktı.

İkinci yarıyla birlikte Şile Yıldızspor hücum gücünü artırdı. Oyuna 20 numaralı Bartu’yu alıp şişirme toplarla gol aradı. Etkili bir ön alan savunması yaptı. Karşıyaka bu süreçte topu ileride tutamadı. Nedense telaşlı bir oyun anlayışı hakimdi. Takımın iyiye gitmediğini gören Teknik Direktör Soner Tolungüç, doğru zamanda doğru müdahaleyi yapıp oyuna Doğukan ve Özkan’ı aldı.

İki yetenekli oyuncunun takıma dahil olması sonrası daha çok topa sahip oldu. Teknik becerisi yüksek oyuncularla oyun alanını iyi daraltılar. Golcü Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci’nin getirdiği topda durumu 2-0 yaptı. Sonrası defans güvenliğini ve mücadele gücünü en üst seviyeye taşıdı.

Karşıyaka ikinci yarının ilk 20 dakikası hariç çok koştu, mücadele etti ve en büyük avantajı olan taktiksel ve mental olgunluğa sahip oyuncuları bu özelliklerini sahaya yansıtınca zor bir deplasmandan 3 puan alıp yoluna devam etti.

Hakan Kuş gollerine devam ediyor

Karşıyaka’nın en büyük gol silahlarından Hakan Kuş, Şile Yıldızspor’u da boş geçmedi. Geçtiğimiz sezon 26 maçta 8 gol bulan forvet, bu sezon oynadığı 13 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

MAÇIN KARNESİ

HAKEMLER: Alim Kandemir, Çağlar Mehmet Uludağ, Gökhan Coşar, Buğrahan Dilkan

ŞİLE YILDIZ: Erşen - Arda Can, Mustafa, Raşit (Dk. 83 Kerem Can), Cebrail, Emre, Mert, Ali (Dk. 62 Bartu), Muammer(Dk. 46 Adem), Tahsin (Dk. 86 Furkan), Ahmet Hasan

KARŞIYAKA: Erdoğan - Cenk, Arif, Hakan (Dk. 87 Batuhan), Battal (Dk. 69 Özkan), Mustafa (Dk. 87 İlyas), Namık (Dk. 61 Doğukan), Metin, Onur, Anıl, Muhammet Fatih

GOLLER: Dk. 40 Anıl, Dk. 84 Hakan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Battal (Karşıyaka), Ali, Arda (Şile Yıldız)