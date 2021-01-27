BİST1.536-0.27EURO8.940.04USD7.340.06ALTIN437.52-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hasarlı binalara acil durum çantası
    ABONE OL
    27.01.2021 - 00:02 |

    Hasarlı binalara acil durum çantası

    Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile işbirliğini sürdüren Karabağlar Belediyesi, ilçedeki orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlara acil durum çantaları dağıtıyor.

    Hasarlı binalara acil durum çantası

    Çantada afetin ardından ilk 72 saat boyunca kişinin hayatını idame ettirmesi için gerekli malzemeler bulunuyor. Bunlar arasında kafa feneri ve pilleri, radyo ve yedek pili, çok amaçlı çakı, iş eldiveni, kibrit, toz maskesi, plastik düdük, not defteri, tükenmez kalem, evrak torbası, ilk yardım çantası bulunuyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Komşuları haber alamayınca fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

    Komşuları haber alamayınca fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    İzmir'de korkutan yangın! Küle döndü

    İzmir'de korkutan yangın! Küle döndü

    Sıradaki Haber