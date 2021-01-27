Hasarlı binalara acil durum çantası

Çantada afetin ardından ilk 72 saat boyunca kişinin hayatını idame ettirmesi için gerekli malzemeler bulunuyor. Bunlar arasında kafa feneri ve pilleri, radyo ve yedek pili, çok amaçlı çakı, iş eldiveni, kibrit, toz maskesi, plastik düdük, not defteri, tükenmez kalem, evrak torbası, ilk yardım çantası bulunuyor.