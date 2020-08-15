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    HaberlerEge Haberleri Hasat şenliğinde domates ikramı yaptı
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    15.08.2020 - 00:06 |

    Hasat şenliğinde domates ikramı yaptı

    Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde düzenlenen domates hasat şenliğine katılan Vali İlhami Aktaş ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, tarladan domates topladı.

    Hasat şenliğinde domates ikramı yaptı

    Turan, bir domatesi bıçakla dilimlere bölüp yanındakilere ikram etti. Bölgenin domates, elma, armut, kiraz, şeftali ve çilek gibi ürünlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Turan, “Bu güzel köyümüzün insanlarıyla domates hasadını başlatıyoruz. İnşallah bereketli bol, helal kazanç için adım atıyoruz” dedi. l DHA

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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