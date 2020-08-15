Hasat şenliğinde domates ikramı yaptı

Turan, bir domatesi bıçakla dilimlere bölüp yanındakilere ikram etti. Bölgenin domates, elma, armut, kiraz, şeftali ve çilek gibi ürünlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Turan, “Bu güzel köyümüzün insanlarıyla domates hasadını başlatıyoruz. İnşallah bereketli bol, helal kazanç için adım atıyoruz” dedi. l DHA