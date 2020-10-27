Hasta memnuniyeti en üst seviyede

İEÜ Medical Park Hastanesi, İngiliz Standartlar Enstitüsü (The British Standards Institution-BSI) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni dördüncü kez almaya hak kazandı.

İEÜ Medical Park Hastanesi Kalite ve Akreditasyon Süreçlerinden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, “ISO 10002 gibi kılavuzlar hasta haklarının uygulanmasında çok önemli bir role sahip. ISO 10002 Yönetim Sistemi ile hasta ve yakınlarından aldığımız geri bildirimleri iyileşmemiz ve gelişmemiz için kullanmaya, Sağlık Bakanlığı’mızın hasta hakları yönetmeliğinde belirtilen tüm maddelere uyarak hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Hasta hakları

Ecemiş, hastaların, hizmetten yararlanma, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, sağlık kuruluşu ile personelini seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet, rıza ile dini vecibelerini yerine getirme, saygınlık görme, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma gibi hakları bulunduğunu belirtti.

Belgeyi ilk kez ve dördüncü kez üst üste alan tek özel hastane olan İEÜ Medical Park Hastanesi, aynı zamanda uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonuna ve Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü’ne de sahip.