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    28.06.2020 - 00:02 |

    Hastaların tercihi kapalı cerrahi...

    İzmir Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aras Emre Canda, cerrahide kapalı (laparoskobik) yöntemlerin özellikle Kovid-19 sürecinde virüs kapma korkusu yüzünden ameliyatları yaptırmaktan vazgeçen hastalar için kurtarıcı olduğunu söyledi.

    Hastaların tercihi kapalı cerrahi...

    Kolon ve rektumun kanser ya da kanser dışı hastalıklarında da laparoskobik yöntemi uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Canda, “Bu yöntemle hastalar daha erken iyileşiyor, hastanede kalma süreleri de olabildiğince kısalıyor” dedi. Kent Hastanesi’nde Prof. Dr. Cem Terzi ve Opr. Dr. Mustafa Gözütok ile birlikte kapalı yöntemle kolon kanseri ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Canda, “Ameliyatta hastanın karnı kesilip açılmıyor, karın içine 4-5 küçük delikten yerleştirdiğimiz özel aletlerle girerek operasyonu gerçekleştiriyoruz. Monitörden izleyerek ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Virüse karşı özel ekipmanlar kullanarak en son kolon kanseri tanısı koyulan bir kadın hastamıza uyguladık. Ameliyat sabahı hastaneye yatan hastamızı 4. gün taburcu ettik” diye konuştu.

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