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    18.02.2020 - 00:04 |

    Hastalıklardan balıkla korunun

    Hastalıklardan balıkla korunun

    Tüm dünyanın, Çin’de başlayan koronavirüs salgınına karşı önlem aldığı günlerde, uzmanlar da bağışıklık sistemini güçlendirmek için haftada iki gün balık tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

    Her fırsatta balığın faydalarının anlatıldığını ancak tüketimin yetersiz olduğunu belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Balığın Omega 3 ve protein yönünden zengin yapısı ile bağışıklık sistemine katkısı yadsınamaz. Önemli miktarda A, B2, B3, B12, D ve E vitaminleri ve folik asit, fosfor, kalsiyum, sodyum, selenyum bulundurur. Kılıç Deniz olarak, yasal uygunluk, gıda güvenliği, hayvan refahına uygunluğu, çevresel ve sosyal kriterlere verdiği özenle dünyada en önemli sertifikalar arasında olan global gap ve asc belgelerine sahibiz. Sofranıza getirdiğimiz sağlıklı balıkları güvenle tüketebilirsiniz” diye konuştu.

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