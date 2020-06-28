Hastaneyle el ele verdik

Protokole göre, Bakırçay Üniversitesi artık tıbbi işlemleri gerçekleştirebilecek. Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu, Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu ve Prof. Dr. Abdulkadir Hızıroğlu ile birlikte afiliyasyon protokolü imzalanan İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ni ziyaret etti.

Başhekim Op. Dr. İlker Kızıloğlu, hastanenin hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Rektör Berktaş da, işbirliğinden her iki kurumun da kazançlı çıkacağını belirtti, sağlık hizmetini daha kaliteli bir düzeye çıkarmak istediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Erbaycu da, sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak yükseltmesi yanında, kişisel gelişimlerini de tamamlamış, etik ve ahlaki değerlere sahip, liderlik ve yöneticilik vasfı kazanmış ve iş arayan değil, işveren özellikleriyle mezun öğrenciler yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversite hedeflediklerine dikkat çekti.