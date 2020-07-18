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    HaberlerEge Haberleri Hatıraları Koçarlı’da yaşayacak
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    18.07.2020 - 00:04 |

    Hatıraları Koçarlı’da yaşayacak

    Koçarlı Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğiyle 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ölümsüzleşti.

    Hatıraları Koçarlı’da yaşayacak

    Koçarlı Kent Ormanı girişinde, hain gecede şehit düşen 248 vatandaşı temsil eden fidanlar; Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Alay Komutanı J.Alb. Mesut İnan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın ile siyasi parti ve STK temsilcileri tarafından toprakla buluştu.

    ‘İlçemiz için gurur’

    Fidanların gelecek nesillere miras kalacağını belirten Kaplan, “Hatıra ormanının ilçemizde yer almasından gurur duyuyoruz. Ülkemiz böyle acıları bir daha yaşamasın” dedi. Günay ise, “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizesiyle şehitleri andı.

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