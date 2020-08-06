‘Hatırasını yaşatacağız’

Öner’in ani ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, “Bu koru söndürmek mümkün değil. Bu yanan koru yeni yetişen nesile aktaracak enerjiyle onu daima bu kurumun her metrekaresinde yaşatmaya devam edeceğiz. İnsanı, insan olduğu için seven, sabah en erken mesaiye gelen, hastalarına yapacağı tedavilerde tüm zorlukları ortadan kaldıran bir kişiydi. Bizler artık onun için de çalışmalıyız” diye konuştu.



Yeri doldurulamaz



Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Ergene de “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin gelişimi için elinden geleni yaptı. Çok uzlaşmacı, yardımsever ve çalışkan biriydi” dedi. Öner’in kız kardeşi Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner’de, ağabeyinin yeri doldurulamayacak bir kişi olduğunu belirterek, bu zor süreçte kendilerine destek olan sağlık camiasına teşekkür etti. Öner’in cenazesi Çeşme’de toprağa verildi.