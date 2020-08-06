BİST1.0920.43EURO8.390.22USD7.050.15ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Hatırasını yaşatacağız’
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:02 |

    ‘Hatırasını yaşatacağız’

    Çeşme’de denize girdikten sonra fenalaşıp yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner için DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

    ‘Hatırasını yaşatacağız’

    Öner’in ani ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, “Bu koru söndürmek mümkün değil. Bu yanan koru yeni yetişen nesile aktaracak enerjiyle onu daima bu kurumun her metrekaresinde yaşatmaya devam edeceğiz. İnsanı, insan olduğu için seven, sabah en erken mesaiye gelen, hastalarına yapacağı tedavilerde tüm zorlukları ortadan kaldıran bir kişiydi. Bizler artık onun için de çalışmalıyız” diye konuştu.

    Yeri doldurulamaz

    Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Ergene de “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin gelişimi için elinden geleni yaptı. Çok uzlaşmacı, yardımsever ve çalışkan biriydi” dedi. Öner’in kız kardeşi Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner’de, ağabeyinin yeri doldurulamayacak bir kişi olduğunu belirterek, bu zor süreçte kendilerine destek olan sağlık camiasına teşekkür etti. Öner’in cenazesi Çeşme’de toprağa verildi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber