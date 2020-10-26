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    HaberlerEge Haberleri Hava soğuyunca hamsi de bollaşır
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    26.10.2020 - 00:03 |

    Hava soğuyunca hamsi de bollaşır

    Hava soğuyunca hamsi de bollaşır

    ÇANAKKALE Balık Hali esnafı, Karadeniz’den gelen ve kilosu 30 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarla satılan hamsinin bollaşıp ucuzlaması için havaların soğuması gerektiğini belirtti.

    Bu sezon palamudun bol olduğunu ve tanesinin 10-15 liraya kadar düştüğünü belirten esnaf, “Hava soğursa hamsi, çinekop, istavrit ve tekir gibi balıklar bollaşır. Bu iş soğuk havayı sever, o zaman balıkçılık olur. Havalar soğuduğunda balık bollaşacak ve biz de ucuza satacağız” dedi. - DHA

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