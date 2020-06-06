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    HaberlerEge Haberleri Havalimanı seferleri Büyükşehir’den
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    06.06.2020 - 00:00 |

    Havalimanı seferleri Büyükşehir’den

    Uçak seferlerinin başladığı günden itibaren Denizli şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasındaki yolcu taşımacılığını Büyükşehir Belediyesi yapacak.

    Yeni uçuş saatlerine göre yapılacak seferler hakkında bilgi almak ve rezervasyon için 0258 244 00 44 ve 0258 371 31 70 numaralı telefon hatlarından bilgi alınabileceği belirtildi. Büyükşehir, servislerin daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket edeceğini bildirdi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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