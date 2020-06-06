Havalimanı seferleri Büyükşehir’den

Yeni uçuş saatlerine göre yapılacak seferler hakkında bilgi almak ve rezervasyon için 0258 244 00 44 ve 0258 371 31 70 numaralı telefon hatlarından bilgi alınabileceği belirtildi. Büyükşehir, servislerin daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket edeceğini bildirdi.