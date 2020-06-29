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    HaberlerEge Haberleri Havuz keyfi...
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    29.06.2020 - 00:02 |

    Havuz keyfi...

    Havuz keyfi...

    Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu normalleşme sürecinde virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet vermeye başlayan havuzda sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken; antrenörler gözetiminde havuza gelenlerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Tüm önlemlerimizi aldık. Maskeler ancak havuz güvertesinde çıkarılıyor. Vatandaşlara dolaplar kullandırılmıyor” dedi.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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