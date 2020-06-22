Havuzlar doldu

VİRÜSLE mücadele kapsamında uzun süre kapalı kalan ve normalleşme süreciyle yeniden hizmete açılan yüzme havuzları ile su parkları, sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenlerle doldu. Halk sağlığı için işletmeciler ve çalışanlar, havuzlarda her türlü hijyen tedbirini aldı.

Havuzların çeşitli yerlerine uyarı yazıları konuldu. İçeri alınmadan önce ateşleri ölçülenler arasında 38 derece üstü çıkan kişiler, hastanelere gönderiliyor. Havuzun çeşitli noktalarına dezenfaktanlar konuluyor. Soyunma kabinleri her kullanıcıdan sonra dezenfekte ediliyor. Havuz başına geçecek kişiler, dezenfeksiyon tünelinden geçerek içeri alınıyor. Her şezlong, o kişinin kullanımı sonrası temizleniyor. Havuz içi dışında alanda dolaşırken maske zorunlu olarak kullanılıyor. 2 şezlong arasındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına özün gösteriliyor.