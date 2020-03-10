"Hayalimdeki mesleği yapıyorum” diyen yapımcı Murat Kaya, TRT Çocuk ekranlarından ulaştığı milyonlarca minikle, sinemanın büyülü dünyasında buluşmaya hazırlanıyor. TV’deki Mutlu Oyuncak Dükkanı ve Aslan çizgi filmlerinin ardından gözbebeğim dediği Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminin vizyon tarihi için gün sayan Kaya, “Bu film çocuğumuz gibi oldu. İzleyici de emeğimizi görecek. Aslan Hürkuş Kayıp Elmas yurtdışındaki rakipleriyle gerek senaryosu gerekse görüntü kalitesi açısından rekabet edecek. Herkesi bekliyoruz” dedi. Her zaman TRT’den destek gördüğünü belirtip teşekkür eden Kaya, yeni projeler için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Sinema kariyeriniz nasıl başladı?

Sinema kariyerim, resmi olarak olan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmi ile başlayacak. Daha öncesinde vizyona çıkan birkaç sinema filmine danışmanlık ve tanıtım katkısı sağladım. Bu anlamda sinemaya yabancı olmamakla beraber, yapımcı statüsüyle bir film yapmanın ne denli meşakkatli olduğunu tecrübe ettim.

TRT Çocuk ile buluşmanız nasıl oldu?

TRT Çocuk kanalı 11 yılı geride bıraktı. Yaklaşık dokuz yıldır projelerimizle biz de kanalın bir parçasıyız. TRT Çocuk kanalına Outline Ajans olarak, Mutlu Oyuncak Dükkanı adlı okul öncesi projemizle adım attık. 75 bölüm yaptığımız ilk projemiz sonrası, Aslan çizgi filmini hayata geçirdik ve şu an 120. bölümdeyiz. Hayal etmeye devam ediyoruz. Hayal etmek dedim çünkü Aslan karakterimizin en çok öne çıkan özelliklerinden biri hayal etmesi. Tıpkı karakterimizin hayal ettiği gibi bende medya sektörüne girdiğim ilk günden itibaren, çizgi film yapmayı hayal etmiştim. Bu hayalimiz TRT Çocuk kanalının tecrübesiyle birleşti.

‘İki bölümlük bir fikirdi’

TRT Çocuk’un merakla beklenen Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmi nasıl ortaya çıktı?

Bu soru her karşıma çıktığında tebessüle anlatmaya başlıyorum. Dokuz yılın tecrübesiyle, sinema filmi yapmaya karar verdik. Sinema filmimizi de çocuklarımız tarafından ekranlarda büyük beğeni kazanan Aslan karakteriyle yapmamız gerektiğine inandık. Tebessüm ettiğim kısım tam bu noktada başlıyor; sinema filmi yapmaya karar vermeden kısa bir süre önce TUSAŞ’tan, Aslan karakterimiz ile kendilerine ait olan eğitim uçağı Hürkuş’un bir araya gelebileceği ve TRT Çocuk ekranlarında yayımlanan çizgi filmimize iki bölüm misafir edileceği bir taslak üzerine görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmelerin devamında önemli bir sonuç alamadık ancak sinema fikrimizden bahsettiğimizde, hiç vakit kaybetmeden bu projenin hayata geçmesini ve mühendisleri tarafından teknik destek verebileceklerini ifade ettiler. Böylelikle Aslan Hürkuş Kayıp Elmas ortaya çıkmış oldu. Bu vesileyle filmimizin ilk ortaya çıkış aşamasından itibaren desteklerini esirgemeyen başta TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren ve TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Temel Kotil’e şükranlarımızı sunuyoruz.

‘En çok izlenen kanal’

Vizyon tarihi nedir?

13 Mart Cuma günü vizyona çıkıyoruz. 13 Mart’ın bize uğur getireceğine ve kariyerimize katkısı olacağına inanıyoruz.

TRT Çocuk beyazperde filmlerinde büyük başarılar elde ediyor. “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi oldu. Bu film için beklentiniz nasıl?

Aslına baktığımızda bu başarılar tesadüf değil, çünkü TRT Çocuk kanalı ekranlarda fırtına gibi esiyor. Şu an Türkiye’nin en çok izlenen kanalı, dikkatinizi çekeyim en çok izlenen çocuk kanalı değil, tüm kanallar içinde en çok izlenen. Sinema ise bambaşka bir mecra, ekranlar da yaptığımız animasyonu burada da yapıyoruz ancak birçok bileşen var ve bunlar kendi içinde ayrı ayrı riskler barındırıyor. Bu riskleri göze almak ve aşabileceğinize inanmak tek başınıza yeterli olmuyor. İşte tam burada sizi motive edecek, size güç verecek bir dayanak arıyorsunuz. Bu motivasyon da idarecilerden geldiği için çok anlamlı. Bizleri ekranlarda büyük bir özveriyle destekleyen ve beyazperdeye adım atmamıza vesile olan TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan’a, kanal koordinatörümüz M. Bora Durmuşoğlu’na ve kanal çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

‘Bir yıl aralıksız çalıştık’

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, uzun süren hummalı bir çalışmanın meyvesi oldu. Filmin ilk sinopsis aşamasından, en son çıktısına kadar büyük emek harcadık. Bu noktada bir teşekkür de yönetmenlerimiz Sinan Güngör ve Hakan Bol’a gelsin. Bu film bizim çocuğumuz gibi oldu, emin olun bir yıldır ailemizden daha çok vakit ayırdık. Sinemalara gelen izleyicilerimiz bu emeğin nasıl şekillendiğini, keyifli bir şekilde görmüş olacak.

Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, yurtdışındaki rakipleriyle gerek senaryosu gerekse görüntü kalitesi açısından rekabet eder bir durumda. Şu şekilde bir örnek vermek isterim; senaryomuzu tamamladıktan sonra TRT Çocuk’a senaryomuzu değerlendirmeleri için teslim ettik ve neticesini bekledik. Editörümüzden şöyle bir ifade geldi ki olduğu gibi aktarıyorum: “Konusu çok güzel ve bir sonraki sayfada ne olacak acaba diye merak ederek okudum.” İşte bu cümleler, bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi.

‘Yeniler yolda’

Filmin en çarpıcı taraflarından birinin müzikleri olduğunu belirten Murat Kaya, “Ferman Akgül, efsaneleşmiş “Bir Kadın Çizeceksin” şarkısını günümüze uyarlayıp Elif Gizem Aykul ile mkrofon başına geçti ve farklı bir düzenleme yaptı. Filmin içindeki müziklere de bir hayli çalıştık, içimize sinmeyen tek bir nota, tek bir söz olmadı.Tüm bunlar ışığında diyebilirim ki; neden yeni bir başarı hikayesi yazılmasın? Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, güzel bir başlangıç yaptı ve tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi oldu ve bizlere de bir hedef koydu. Yapımcı arkadaşım İsmail Fidan’ı tebrik ederim” dedi. Kaya, “Yeni film çalışmalarınız var mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

‘İki çizgi film birleşiyor’

“Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmi ile çocuklarımıza keşfetmeyi, ümitsiz olmamayı, hayal etiklerini gerçekleştirmeyi ve yerli teknolojileri özendirmeyi hedefledik. Film bizi çok fazla meşgul etse de bu arada ikinci hatta üçüncü filmin hazırlığını da yaptık. Yine TRT Çocuk ekranlarında yayımlanan Mutlu Oyuncak Dükkânı ile Aslan’ın yeni bir macerasını beyazperdeye taşımayı düşünüyoruz. Senaryolarını tamamladık, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmimizin neticesinde süreçlerimizi devam ettireceğiz.”

‘Senaryo yazımı müfredata girmeli’

Sinema sektörü 2019’da önemli oranda durgunluk yaşadı. Siz bu konuda neler söylersiniz?

2019 yılı sinema açısından çok zor bir yıl oldu. Online mecralar, salonlarda yiyecek içecek tartışması, düzenlemeler ve en önemlisi birbirinin kopyası filmler, sinema izleyicisini salonlardan uzaklaştırdı. Bu sebeplere bilet fiyatlarını da ekleyebiliriz ancak iyi bir sinema izleyicisi olarak şunu net söyleyebilirim, güzel ve kaliteli film için hiç kimse bilet parasını düşünmez. 2019 yılı bir önceki yıla göre düşüş yaşadı ve umutlarımız 2020 yılı için filizlenmişti. 2020 yılı da bekleneni birçok sebepten veremedi ancak sinemanın peşini bırakmıyoruz. Geleceğe dönük ümitlerimizi kaybetmemeliyiz, sadece sinema da değil hayatın tüm akışı için inanmaya devam etmeliyiz.

Sinema sektörünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi için neler yapılmalı?

Sinema, yapımcısından sinema salonlarına kadar bünyesinde on binlerce çalışanın ve milyarlarca ekonominin döndüğü bir sektör. Sektörün gelişmesi için teşvik ve destek imkanları çıkmakla beraber bu desteklerden doğası gereği herkes faydalanamıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinin yanı sıra yerel yönetimlerim de bu desteklere sahip çıkması gerek. Bakanlıkça verilen desteklerin faydalarını sahada görmekteyiz ancak bu destekler sonsuz olmadığından yeni kaynaklar gerekiyor. Bu, finans ihtiyacı sorunları yanında daha büyük bir eksiklik, özgün senaryo oluşturma. Filmlere verilen finans desteği gibi senaryo desteği de verilmelimekt ancak bu süreç baştan ele alınmalı ve ortaöğretimden itibaren senaryo yazımı teşvik edilmeli. Animasyon sektörü de bu özgün senaryo yazarı eksikliğinden nasibini alıyor.